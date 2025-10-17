"Невероятная удача": состоятельный политик выиграл в казино $1,4 миллиона

Играл в покер в казино / © Pexels

Губернатор американского штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер в прошлом году получил неожиданный доход — он выиграл $1,4 миллиона в казино Лас-Вегаса.

Об этом пишет ВВС со ссылкой на копию налоговой декларации этого состоятельного политика.

По данным Forbes, состояние Прицкера оценивается в $3,9 млрд, губернатор является наследником сети отелей Hyatt.

Сообщается, что губернатор выиграл значительную сумму, играя в блэкджек в казино Лас-Вегаса во время отпуска с женой и друзьями.

Сам Прицкер назвал свой выигрыш «невероятной удачей».

«Каждый, кто играл в карты в казино, знает, что часто играешь слишком долго и проигрываешь то, что выиграл. Мне повезло, что мне пришлось уйти до того, как это произошло», — прокомментировал он свой выигрыш на пресс-конференции.

Представитель предвыборного штаба губернатора, который на выборах 2026 года в третий раз будет претендовать на эту должность, сообщил, что политик пожертвует деньги на благотворительность, но не ответил на вопрос, почему он этого до сих пор не сделал.

Джей Роберт Прицкер в последнее время стал одним из самых решительных критиков президента США Дональда Трампа, столкнувшись с хозяином Белого дома из-за развертывания федеральных войск в Чикаго — эти действия он назвал «авторитарными».

Трамп призвал к заключению чиновника из Иллинойса, обвинив его и мэра Чикаго Брэндона Джонсона в недостаточных усилиях для обеспечения безопасности федеральных иммиграционных офицеров, которые проводят рейды в Чикаго.

Напомним, ранее сообщалось, что житель штата Иллинойс (США) стал мультимиллионером, сорвав джекпот в лотерее Lotto на сумму 14,6 млн долл. Как признался победитель, он просто воспользовался любимыми числами.