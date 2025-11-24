Невероятное чудо: пожилая женщина "ожила" за минуты до кремации (фото)

Женщину доставили в больницу / © dailymail.co.uk

Семья пожилой женщины пережила шок и радость, когда их «покойная» бабушка внезапно ожила и начала стучать по крышке гроба за считанные минуты до начала кремации.

Об этом пишет издание Daily Mail.

История произошла в городе Питсанулок на севере Таиланда. 65-летняя Чонтхирот была официально признана умершей в своем доме 23 ноября. Родственники поместили ее тело в белый гроб и отправились в четырехчасовое путешествие в храм на окраине Бангкока, известный бесплатными похоронными и кремационными услугами для малоимущих.

После прибытия в храм родственники заметили, что женщина начала шевелиться внутри гроба и стучать по дереву. На кадрах видно, как Чонтхирот двигает руками и пытается отмахнуться от мух, а родственники наблюдают за этим с шоком.

Младший брат Чонтхирот, 57-летний Монгкол, рассказал, что его сестра была прикована к постели в течение двух лет и что он сам подписал документы о ее смерти. «Я был потрясен и счастлив, что моя сестра до сих пор жива. Едва не потерял сознание от неожиданности. То, что она проснулась — настоящее чудо», — отметил он.

Работник храма Тамманун, 27 лет, рассказал, что именно во время переноса гроба в зал для прощальной церемонии услышал слабый стук и крик о помощи. «Я отбросил ткань и увидел, что она двигается. Она была в сознании, слабо дышала и кивала головой, но не могла говорить. Я был ошарашен», — сказал он.

Чонтхирот доставили в больницу Банг Яй. Настоятель храма Ват Рат Праконг Там пообещал покрыть все медицинские расходы на лечение. «За все годы служения в храме я не был свидетелем такого события. Радуюсь за семью, которая получила второй шанс быть вместе с Чонтхирот», — отметил он.

В Таиланде подобный случай уже случался в феврале, когда 85-летняя Пуа Срипхуенг якобы «вернулась к жизни» после 40 минут отсутствия пульса. После пробуждения она начала вести себя, как ребенок, требовала сладостей и стала набожной.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Испании объявленная мертвой женщина «ожила» по дороге прямо на собственные похороны.