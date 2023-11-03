"Невероятное свинство": Путин сделал циничное заявление о еврейских погромах в РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин цинично обвинил в произошедших еврейских погромах, в частности, в аэропорту Махачкалы, страны Запада и Украине.

Такое заявление хозяина Кремля на встрече с новым составом Общественной палаты РФ в пятницу 3 ноября цитируют российские пропагандисты.

"Меня удивляет позиция этих заокеанских деятелей: они поддерживают евреев Израиля, а руками своей агентуры из Украины пытаются организовать у нас еврейские погромы. Ну просто невероятное свинство!" – сказал Путин перед представителями этого ручного псевдосовещательного органа, в который входят и представители мусульманских религиозных организаций России.

При этом президент государства-агрессора заявил, что кадры из Газы [т.е. удары израильской армии по террористам ХАМАС] могут воспринимать спокойно только люди "с каменным сердцем", но заверил, что действиями дагестанских погромщиков руководили с помощью соцсетей "люди, которые находятся за границей". Целью этих действий, по его словам, было расшатать Россию изнутри.

Ранее в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW) говорилось, что попытки российских чиновников обвинить в антиеврейских беспорядках в Дагестане Украину или Запад позволяют должностным лицам избежать ответственности за усиление радикальных настроений в обществе.

Напомним, на фоне военной операции израильской армии против радикального исламского движения ХАМАС в Секторе Газы в воскресенье, 29 октября, на территории Северо-Кавказского федерального округа РФ, где проживают многие мусульмане, прошли антиизраильские акции. Россияне потребовали, чтобы евреев выселили из страны, а также запретили въезд гражданам Израиля.

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