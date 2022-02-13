Невероятное возвращение: в США потерянную кошку нашли в 2400 километрах от дома

Невероятное возвращение: в США потерянную кошку нашли в 2400 километрах от дома

Домашнее животное исчезло в 2015 году.

Семья Силли из американского штата Мэн, давно потерявшая надежду найти свою кошку Эшес, через шесть лет узнала, что она жива и находится в 2400 километрах от дома. Домашнюю любимицу вернули хозяевам.

Об этом пишет The Guardian.

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Кошка исчезла еще в 2015 году во время празднования 10-летия дочери женщины. После долгих поисков семья предположила, что животное, вероятно, стало добычей хищника. Ветеринарная служба Флориды в начале 2022 года установила личность кошки благодаря имплантированному микрочипу. Но как она попала во Флориду, остается загадкой.

Накануне Эшес вернули в Мэн, где любимицу в международном аэропорту Портленда ждали владельцы.

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Напомним, в штате Флорида помощники шерифа округа Гилсборо нашли возле офиса исчезнувшей два года назад кошку и вернули ее домой.

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