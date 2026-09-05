"Невероятные истории и воспоминания": Уиткофф шокировал заявлением о Путине

Стив Уиткофф и Владимир Путин / © Associated Press

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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встречи в Кремле с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным заявил, что после выхода на пенсию будет с удовольствием вспоминать переговоры с российским лидером.

Clash Reportприводит льстивое заявление представителя Трампа .

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Особенно цинично прозвучали его слова на пятый год полномасштабной войны России против Украины, в то время как российская армия продолжает атаковать украинские города, убивая мирных жителей.

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Уиткофф, который почти год безуспешно пытается добиться прекращения войны и регулярно посещает Москву, фактически сделал Путину комплимент, назвав встречи с военным преступником одними из самых ярких будущих воспоминаний.

«Президент Путин, искренне благодарим вас за то, что приняли нас. Мы только что сидели на улице — я, Джаред [Кушнер], Кирилл [Дмитриев], Юрий [Ушаков] — и говорили о том, что когда выйдем на пенсию, у нас будет столько невероятных историй и воспоминаний», — сказал специальный посланник Трампа.

Уиткофф продолжил свою речь, особо выделив встречи с российским президентом: «И встречи с вами будут в самом верху этого списка».

Встреча Уиткоффа и Джареда Кушнера с Путиным состоялась на фоне очередной попытки администрации Дональда Трампа продвинуть переговоры о прекращении войны.

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В то же время ожидания от переговоров в Москве, по данным Bloomberg, ранее оценивались как «крайне низкие». Собеседники издания отмечали, что предыдущие визиты Уиткоффа и Кушнера в Россию не принесли результатов, а в Кремле не видят причин полагать, что на этот раз американские представители привезли предложения, которые Москва готова принять.

После переговоров в Москве Уиткофф и Кушнер, как ожидается, в воскресенье, 6 сентября, посетят Киев.

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