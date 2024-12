Невеста надела свадебное платье на похороны любимого, погибшего за неделю до свадьбы – фото

В Мексике убитая горем невеста пришла на похороны своего будущего мужа в свадебном платье.

Об этом сообщает Need To Know.

Бренда Эсмеральда должна была выйти замуж за своего избранника в субботу, 14 декабря, но всего за неделю до их свадьбы Инес де Хесус попал под машину и погиб.

Опустошенная Бренда стояла перед его гробом на похоронах в своем белом свадебном платье. Инеса похоронили в его свадебном костюме.

Мужчина погиб за неделю до свадьбы / Фото: Jam Press

Инес скончался 6 декабря. Его смерть шокировала всю общину в районе Санта-Мария-Акуитлапилько в Тлакскале. Он переходил дорогу Пуэбла-Тлакскала, когда его, как утверждается, сбило транспортное подразделение Blue Arrow. 30-летний мужчина погиб на месте.

Водитель транспортного средства скрылся с места происшествия. Стремясь восстановить справедливость, жители стали на дороге, где произошла авария, и ждали, пока проедет то же транспортное средство. Когда оно проехало, они остановили его и призвали водителя и пассажиров выйти на дорогу. Они перевернули транспортное средство и подожгли его.

Мужчина погиб за неделю до свадьбы / Фото: Jam Press

В последние несколько дней Blue Arrow приостановила свои услуги в этом районе по соображениям безопасности перед лицом угроз с боку общины. Компания общественного транспорта требует от местных властей обеспечить безопасность своих транспортных средств, водителей и пассажиров. Они заявили, что смерть Инес была несчастным случаем.

Похороны прошли 8 декабря в церкви в Акуитлапилько.

Мужчина погиб за неделю до свадьбы / Фото: Jam Press

