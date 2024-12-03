Невеста погибла в день своей свадьбы: убитый горем муж рассказал, какими были ее последние слова

В США невеста погибла в день своей свадьбы. Трагедия произошла вследствие ДТП.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Арик Хатчинсон женился на Саманте Миллер в апреле 2023 года. Несчастье произошло в день их свадьбы, когда пара ехала на гольф-каре. В них на скорости врезалась нетрезвая 26-летняя женщина.

Саманта погибла мгновенно, еще в свадебном платье, а ее мужа госпитализировали с серьезными ранениями. В суде Чарльстона, штат Южная Каролина, Арик Хатчинсон сказал: "Я сожалею, что не ушел той ночью, чтобы ей не пришлось идти самой. У меня нет радости, нет страсти, нет драйва. Я застрял в аду. Что можно сказать, когда твой мир разбит вдребезги? Я думаю о той ночи каждый день и о последних минутах, которые я провел с Сэм на гольф-карте. Она сказала мне, что не хочет, чтобы ночь заканчивалась, и я поцеловал ее в лоб, и это последнее, что я помню".

Подсудимая признала себя виновной, отметив, что она алкоголичка. Ее приговорили к 25 годам лишения свободы.

Напомним, супруги, которые делали ремонт в своем новом доме, были ошеломлены, найдя за камином капсулу времени 30-летней давности.

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