Невеста трагически погибла на собственной свадьбе: что произошло (фото)

Трагедия произошла во время вечеринки в загородном доме.

Новоиспеченная жена трагически погибла на собственной свадьбе спустя всего несколько часов после того, как сказала "да".

Об этом пишет Daily Star.

38-летняя Элисанжела Газано упала в бассейн после того, как сообщается, танцевала возле него в арендованном загородном доме в Сан-Паулу, Бразилия.

Газано праздновала с семьей и друзьями в воскресенье, 14 апреля, опубликовав за несколько часов до этого в социальных сетях фотографию, на которой она подписывает бумаги в белом свадебном платье.

Элисанжела Газано с мужем / Фото: Facebook

Сотрудники службы безопасности Сан-Паулу подтвердили, что не умеющая плавать Газано упала в бассейн случайно, потеряв равновесие. Хотя некоторые участники вечеринки пытались спасти ее и вызвали службу спасения, у нее произошла остановка сердца, и ее доставили в больницу, где сразу было объявлено о ее смерти.

Элисанжела Газано / Фото: Facebook

Сообщается, что мама пятерых детей также праздновала день рождения своих дочерей.

Похороны Газано должны пройти на этой неделе.

Напомним, 6-летняя девочка вбежала в дом, охваченный пламенем, и спасла маму, брата и сестру. Ее родные люди спали в момент пожара.

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