Невеста ударила любимого ножом в шею во время спора о месте празднования свадьбы – фото

В США невеста обвиняется в том, что она ударила ножом своего парня после спора о месте проведения свадьбы.

Об этом сообщает Daily Star.

Кайли Брантнер из Висконсина обвиняют в нанесении побоев и неосторожных телесных повреждений после спора, закончившегося тем, что ее партнер лежал на полу с ножевым ранением в шею.

29 января полиция прибыла по вызову о бытовом инциденте, связанном с сообщением о ножевом ранении в жилом доме. Копы обнаружили мужчину на полу, который прижимал полотенце к левой стороне шеи. Один из офицеров сообщил, что Брантнер утверждала, что спор начался из-за того, можно ли использовать их дом как место проведения свадьбы.

В отчете об аресте выяснилось, что ранее в тот же день Брантнер и ее жених обменивались сообщениями о его матери и потенциальных свадебных планах.

Однако этот разговор перерос в спор, и когда Кайли вернулась домой с работы, чтобы продолжить дискуссию, ситуация приобрела насильственный характер. Женщина со страха взяла нож, когда ситуация обострилась, и когда ее парень подошел к ней, она ударила его ножом.

Детектив заявил, что парень утверждал, что Брантнер была первой, кто применил физическую силу во время их разговора, и что он пытался выйти из сложившейся ситуации.

Мужчина сообщил, что почувствовал боль, когда пытался сбежать через заднюю дверь дома, заметив, что у Кайли был нож, согласно данным полиции.

Кайли Брантнер / Фото: Brookfield Police Dept.

Как сообщается, Брантнер сказала детективу на месте происшествия, что она осталась на диване после инцидента во избежание обвинений в бегстве с места происшествия. Власти подтвердили, что женщина была арестована на основании доказательств и показаний, полученных на месте происшествия.

22-летняя девушка впервые предстала перед судом в округе Уокеша 31 января, и ее дело должно быть рассмотрено в четверг, 13 февраля.

Напомним, пассажир напал на стюардессу, открыл аварийный выход и выпрыгнул из самолета. Мужчина шокировал выходкой прямо перед взлетом воздушного судна.

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