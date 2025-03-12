Невестка Трампа заявила, что американцы должны "целовать ноги" президенту США и Маску

Ведущая Fox News, невестка президента США Лара Трамп заявила, что американцы должны быть благодарны миллиардеру Илону Маску за его работу в пользу Дональда Трампа, направленную на сокращение размеров и расходов федерального правительства.

Об этом сообщает The Hill.

"Когда-то давно было двухпартийной целью искоренение мошенничества, расточительства и злоупотреблений", — сказала невестка Трампа во время выступления в программе Шона Геннити 10 марта.

Издание отметило, что против масштабных сокращений правительства администрацией президента США были поданы многочисленные судебные иски. Критики утверждают, что Белый дом нарушает закон, прекращая утвержденные Конгрессом расходы.

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Лара Трамп заявила, что недовольные реформаторскими усилиями Маска демократы используют "те же методы", чтобы атаковать миллиардера и "уничтожить любой ценой", которые они применяли против президента США.

"Они атакуют его репутацию, называют его нацистом, преследуют его бизнес, совершают акты вандализма — они делают все возможное, чтобы уничтожить этого человека, и это действительно ужасно видеть. Ведь что получает Илон за все это? Он теряет деньги из-за своей деятельности, но он понимает важность этого момента. Мы не можем до бесконечности тратить средства в том же объеме. Как страна, мы так не выживем. Поэтому люди должны целовать ноги Илону Маску и Дональду Трампу за то, что они единственные, кто на самом деле этим занимается", – высказалась ведущая Fox News.

Издание отметило, что в феврале Лару Трамп приняли на должность ведущей вечерней программы в выходные на Fox News. Во время предвыборной кампании Дональд Трамп регулярно жаловался на освещение Fox News, но после избрания президентом начал давать каналу эксклюзивные интервью и смягчил свою критику.

К слову, по результатам социологического опроса Emerson College Polling, среди граждан США падает рейтинг поддержки Трампа после его вступления в должность.