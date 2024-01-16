Невесту арестовали, а жених – сбежал: почему свадьба пара закончилась, не начавшись (фото)

Ее избранника пока что не нашли.

В Мексике невесту арестовали прямо в день свадьбы.

Об этом пишет CBS News.

Нэнси вместе с любимым Клементе и еще шестью подозреваемыми обвинили в схеме вымогательства. Впрочем, избранник женщины, псевдоним которого "мышь", успел сбежать. Его задержать не удалось. Влюбленные так и не успели обменяться обетами.

По словам властей, пара входила в группу, обвиненную в вымогательстве у торговцев курицей в Толуке, неподалеку от Мехико. Влюбленных также подозревают в похищении четырех рабочих из птицефабрики. Один из восьми арестованных подозреваемых, идентифицированный как Сантьяго, был обвинен в "управлении грузовиком типа Explorer" для перевозки похищенных жертв.

Прокуратура опубликовала фото Нэнси в наручниках и свадебном платье.

Невесту арестовали перед свадьбой / Фото: cbsnews.com

Подозреваемые, вероятно, связаны с наркокартелем La Familia Michoacana, сообщила прокуратура. Ранее в этом месяце тот же картель был обвинен в нападении беспилотником в южном штате Герреро, в результате которого погибли по меньшей мере шесть человек.

Мисаэль, известный под псевдонимом "цыпленок", предположительно "контролировал вымогательство" в регионе, а Набор был назван властями "главным накопителем и контролером торговли курицей и яйцами".

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Власти заявляют, что банды-конкуренты борются за контроль над вымогательством в регионе. Они говорят, что спор обострился в июле в прошлом году, когда в Толуке были обнаружены человеческие останки и предупредительные надписи. Впоследствии прокуратура арестовала 11 членов преступной группировки, известной как ElPecha.

В 2023 году прокуратура штата Мексика сообщила об уменьшении случаев вымогательства на 3,44% по сравнению с предыдущим годом. В частности, по данным властей, усилия по прекращению вымогательства в сфере птицеводства и яиц привели к убыткам преступных группировок на сумму около 47 миллионов долларов.

Напомним, женщина подала на развод через 48 часов после свадьбы. Она пожаловалась, как возлюбленный унизил ее прямо на празднике.

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