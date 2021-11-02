Невесту нашли мертвой в чемодане спустя четыре дня после свадьбы: детали преступления

По подозрению в ее убийстве был задержан 45-летний мужчина.
Тело 52-летней женщины нашли выброшенным в чемодан спустя всего четыре дня после ее свадьбы в Лайтклиффе, Западный Йоркшир.
Об этом пишет The Daily Mail и сообщает The Sun.
По информации изданий, страшное убийство произошло после того, как Дон Уокер с мужем позировала для фотографий в ЗАГСе в среду. Отец троих детей Натт был одет в серый костюм и красный галстук, а Дон одела потрясающее красное платье.
Гости рассказали, как пара планировала брак в течение месяцев после помолвки в январе 2020 года.
По подозрению в ее убийстве задержали 45-летнего мужчину. Он остается под стражей.
Считается, что Доун, у которой было двое детей от предыдущих отношений, задушили. Друг, попросивший не называть его имени, сказал, что тело Дон Уокер было обнаружено спрятанным в чемодане на травяном участке близ Эйсгарт-авеню и Нунли Ройд.
Опустошенные друзья рассказали, что она вышла замуж в прошлую среду. Близкая подруга говорит, что Дон была доброй, заботливой и дружелюбной женщиной, а также мамой маленького мальчика.
"Она вышла замуж в среду и умерла в воскресенье утром. Она была дружелюбна и великодушна. Однажды она заплатила за покупки лицу с инвалидностью", — отмечает подруга.
Семья и друзья поделились своим горем в связи со смертью Дон в Facebook, комментируя публикацию пользователи назвали ее "красивым" и "добрым" человеком. Одна женщина описала Дон как "добрую заботливую душу".
"Я поражена – другого слова нет. Это сокрушительно. Я живу здесь 40 лет, и то, что произошло, просто ужасно", — сказала одна из соседок.
Детективы полиции Западного Йоркшира продолжают расследование убийства. Они хотят допросить неизвестного, который позвонил им, чтобы сообщить о случившемся. Это лицо не представилось полиции.
Напомним, в американском штате Юта молодая невеста в день свадьбы попала в смертельное ДТП, в котором погибла. 26-летняя Анжелика Дондуп после торжественной части свадьбы ехала с сестрой в автомобиле, в который въехал пьяный водитель грузовика.