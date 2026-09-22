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Невесту убили в первую брачную ночь: жуткие подробности трагедии
В Польше мужчину подозревают в убийстве своей жены. Трагедия произошла в первую брачную ночь.
В Польше обнаружили мертвой 41-летнюю женщину. Трагедия произошла сразу после свадьбы погибшей.
Об этом сообщает польское издание onet.pl.
Трагедия произошла в Скорогоще (Опольское воеводство) в ночь на 20 сентября. 47-летний мужчина и 41-летняя женщина поженились в субботу. А уже на следующее утро невесту жестоко убили.
«Трагедия произошла в воскресенье, 20 сентября. В тот день, после 4 часов утра, в полицию поступило сообщение о семейной ссоре. Когда полицейские прибыли на указанное место, оказалось, что в здании лежит тело 41-летней женщины. Врач констатировал смерть женщины», — говорится в сообщении.
После этого полиция задержала 47-летнего мужчину — супруга 41-летней женщины. Правоохранители под надзором Бресской прокуратуры изъяли на месте происшествия вещественные доказательства: многочисленные следы, а также орудия, которые могли быть использованы для совершения возможного преступления. Они также опросили свидетелей. Согласно решению прокурора, тело женщины было изъято для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Как выяснило издание «Fakt», женщина, вероятно, погибла от ударов топором. Подозреваемым по делу является супруг 41-летней женщины, его уже арестовали. Пара была вместе уже несколько лет. В минувшую субботу они поженились — церемония прошла в узком кругу. 47-летний мужчина на момент происшествия находился «в состоянии сильного алкогольного опьянения».