Невесту убили в первую брачную ночь: жуткие подробности трагедии

В Польше убили женщину в её первую брачную ночь / © Getty Images

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В Польше обнаружили мертвой 41-летнюю женщину. Трагедия произошла сразу после свадьбы погибшей.

Об этом сообщает польское издание onet.pl.

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Трагедия произошла в Скорогоще (Опольское воеводство) в ночь на 20 сентября. 47-летний мужчина и 41-летняя женщина поженились в субботу. А уже на следующее утро невесту жестоко убили.

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«Трагедия произошла в воскресенье, 20 сентября. В тот день, после 4 часов утра, в полицию поступило сообщение о семейной ссоре. Когда полицейские прибыли на указанное место, оказалось, что в здании лежит тело 41-летней женщины. Врач констатировал смерть женщины», — говорится в сообщении.

После этого полиция задержала 47-летнего мужчину — супруга 41-летней женщины. Правоохранители под надзором Бресской прокуратуры изъяли на месте происшествия вещественные доказательства: многочисленные следы, а также орудия, которые могли быть использованы для совершения возможного преступления. Они также опросили свидетелей. Согласно решению прокурора, тело женщины было изъято для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Как выяснило издание «Fakt», женщина, вероятно, погибла от ударов топором. Подозреваемым по делу является супруг 41-летней женщины, его уже арестовали. Пара была вместе уже несколько лет. В минувшую субботу они поженились — церемония прошла в узком кругу. 47-летний мужчина на момент происшествия находился «в состоянии сильного алкогольного опьянения».

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