Невиданное явление: пустыню Саудовской Аравии впервые накрыло снегом

Синоптики объясняют, что необычный снег в пустыне мог стать следствием прошедших в этом регионе сильных дождей и града накануне.

В северных регионах Саудовской Аравии впервые в истории выпал снег, засыпав пустыню.

По данным издания Khaleej Times, осенний снег покрыл регион после двух дней сильных дождей с градом. Обильные осадки наблюдались в разных частях региона.

"Буквально вчера снегопад накрыл горные районы, создав поразительную зимнюю картину", – пишет издание.

Снег в пустыне Саудовской Аравии

Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни в регионе ожидаются сильные дожди и град, которые могут усугубить видимость на дорогах. Также эти штормы, вероятно, будут сопровождаться сильными ветрами.

Саудовский национальный центр метеорологии также предупреждает, что такие регионы как Джазан, Ассир, Аль-Баха, Мекка, Медина, Касим, Гейл, Эр-Рияд и Восточный регион могут накрыть пылевые бури, сильный дождь, град и туман.

Напомним, что Саудовская Аравия планирует построить самый большой аэропорт в мире стоимостью более 30 миллиардов долларов. Открытие международного аэропорта имени короля Салмана в Эр-Рияде запланировано на 2030 год.