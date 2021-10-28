Небывалый до сих пор град выпал в Австралии: свидетели публикуют видео

Небывалый до сих пор град выпал в Австралии: свидетели публикуют видео

Метеорологи уже несколько дней предупреждали о сильных штормах из-за очень низкого давления в Южной Австралии.

Град размером с куриное яйцо выпал в Австралии, тысячи домов обесточены. Несколько школ закрыли, пока не преодолеют последствия внезапной стихии, пронесшейся по городу Аделаида утром.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Пользователи в соцсетях называют град "безумным" и "невероятным", выкладывая сделанные видео. Такого града на континенте не видели с самого начала регистрации погодных условий.

Метеорологи уже несколько дней предупреждали о сильных штормах из-за очень низкого давления в Южной Австралии.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку