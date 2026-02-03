- Дата публикации
Невидимая угроза: Великобритания разоблачила тайное усиление Северного флота РФ
Россия не сокращает инвестиции в Северный флот и подводные силы, несмотря на потери в войне против Украины. В ВМС Британии и Нидерландов предупреждают, что Москва становится все смелее и испытывает Запад.
Россия продолжает вкладывать ресурсы в развитие своего Северного флота, несмотря на затяжную войну против Украины, что представляет серьезный вызов для стран Запада.
Об этом заявил генерал Гвин Дженкинс из Королевского военно-морского флота Великобритании, передает WP Wiadomosci.
Выступая на конференции во Франции, Дженкинс подчеркнул, что Москва не сокращает инвестиции, в частности в подводный компонент Северного флота, даже несмотря на значительные потери в ресурсах и людях из-за полномасштабного вторжения в Украину.
"Российские инвестиции в Северный флот, особенно в его подводный потенциал, остаются прежними. Несмотря на огромные потери, Россия продолжает направлять ресурсы на развитие этого флота", - отметил британский генерал.
По его словам, такие действия Кремля являются своеобразной проверкой способностей Запада ввиду длительных сроков модернизации, строительства и разработки новых кораблей в условиях быстрого технологического развития.
В схожем ключе высказался и вицеадмирал Гарольд Либрегс, командующий Королевским военно-морским флотом Нидерландов. Он отметил, что Россия становится все смелее в Северном море.
"Мы видим беспилотные корабли, действующие вблизи нашей территории, а также так называемый теневой флот. Эти плохо обслуживаемые и незастрахованные суда подпитывают военную экономику России и создают многочисленные риски для Северного моря", - заявил Либрегс.
Он также предостерег, что Запад не должен воспринимать такое поведение России как новую норму, поскольку это сужает пространство для маневра и усугубляет стратегическую ситуацию в регионе.
Ранее сообщалось, что Китай и Россия могут вместе производить "Орешник". Китай снабжает России токарными станками, микрочипами и другими технологиями для производства гиперзвуковых ракет, способных нести ядерные боеголовки.