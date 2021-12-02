Невинный мужчина отсидел 16 лет за изнасилование писательницы Элис Сиболд

Известная писательница извинилась за обвинения в изнасиловании.

Американская писательница Элис Сиболд, автор бестселлера "Милые кости", извинилась за обвинения в изнасиловании, из-за которых Энтони Бродуотер 16 лет провел в заключении и 23 года находился в списке насильников.

Об этом сообщает "Би-би-си".

Событие произошло в мае 1981 года. Спустя почти полгода, в октябре, Сиболд на улице в окрестностях университетского городка случайно заметила мужчину, в котором узнала своего насильника. Девушка сообщила в полицию и дала показания в суде. И полиция арестовала афроамериканца Энтони Бродуотера.

Примечательно, что во время повторного опознания Сиболд указала совсем другого человека из группы подозреваемых. Но несмотря на это, Бродуотера все равно признали виновным: основаниями послужил рассказ потерпевшей и результат анализа волос.

В результате мужчина 16 лет провел в тюрьме. В 1998 году его освободили, но после этого он еще 23 года находился в реестре осужденных за сексуальные преступления.

22 ноября 2021 года суд вынес решение о повторном рассмотрении этого дела, Энтони Бродуотера оправдали. Выяснилось, что он был осужден на основании недостаточных доказательств, которые теперь признаны несостоятельными.

Как выяснилась ошибка

То, что Бродуотер стал жертвой судебной ошибки, выяснилось при работе над экранизацией художественного произведения. На несоответствии в общепризнанной версии указал продюсер фильма Тимоти Мучанте. Он решил нанять частного сыщика, чтобы расследовать эту историю.

"Мне показались необычными некоторые обстоятельства дела, а именно процедура опознания. Элис указала не на того человека, зато суд все же признал Бродуотера виновным", — объяснил Мучанте.

Участники съемочной группы уверяли продюсера фильма, что книга одобрена юристами. Он все равно решил приостановить съемку и связаться с детективами. Буквально через два дня после начала независимого расследования выяснилось, что за изнасилование осудили невиновного.

При этом продюсер говорит, что не может обвинять в произошедшем 18-летнюю жертву изнасилования, которым была Сиболд.

"Я читал извинения Элис, и Энтони повел себя очень благородно, приняв их. Он очень хороший человек, и заслуживает похвалы", — говорит Мучанте.

"Моего насильника никогда не найдут"

По словам Энтони Бродуотера, когда он узнал, что был реабилитирован, на его лице появились слезы счастья и облегчение.

Писательница извинилась перед невинно осужденным, сказав, что больше всего жалеет, что жизнь, которую он мог прожить, была у него несправедливо отнята.

"Я знаю, что никакие извинения не смогут изменить то, что с вами произошло", — сказала Сиболд, добавив, что ей придется привыкнуть к мысли о том, что насильника, скорее всего, никогда не найдут.

Водитель BlaBlaCar изнасиловал 27-летнюю пассажирку

Напомним, во Франции началось судебное расследование по обвинению в изнасиловании военнослужащей охраны Елисейского дворца — резиденции президента страны в Париже.

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