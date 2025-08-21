- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 246
- Время на прочтение
- 1 мин
Нейрохирургический скандал в Австрии: 12-летняя девочка просверлила череп пациента
В Австрии нейрохирург из города Грац предстанет перед судом после того, как позволила своей 12-летней дочери поучаствовать в операции и просверлить пациенту череп.
В австрийском городе Грац начался судебный процесс, связанный с нейрохирургической операцией в университетской клинике.
Об этом сообщает Bild.
Прокуратура получила материалы дела, свидетельствующие о том, что в январе 2024 года врач разрешила своей 12-летней дочери просверлить отверстие в черепе пациента. Обвинение выдвинуто не только ей, но и коллеге, которая также участвовала в операции, в связи с нанесением телесных повреждений.
Пострадавшим стал 33-летний фермер Грегор П., получивший травму головы после падения дерева. Для контроля внутричерепного давления ему должны были установить датчик, требующий небольшого отверстия в черепе. По версии следствия, 12-летняя девочка под наблюдением матери приложила медицинскую дрель к открытому участку черепа и просверлила отверстие диаметром около 15 миллиметров.
Несколько сотрудниц клиники подтвердили, что после операции мать похвасталась, что ее дочь "только что сделала свое первое отверстие в черепе". Медсестра и другой врач также признали участие ребенка в сложной процедуре.
Обвиняемые отрицают свою вину. Нейрохирург временно отстранен от работы и должен дать показания в суде осенью. Адвокат потерпевшего Петер Фрайбергер сообщил, что его клиент намерен требовать от врача компенсацию морального ущерба в размере 20 тысяч евро.
Ранее ТСН.ua рассказывал, что робот-хирург по ИИ впервые провел операцию без помощи врача.