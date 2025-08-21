Нейрохирургический скандал в Австрии: 12-летняя девочка просверлила череп пациента

Флаг Австрии

В австрийском городе Грац начался судебный процесс, связанный с нейрохирургической операцией в университетской клинике.

Об этом сообщает Bild.

Прокуратура получила материалы дела, свидетельствующие о том, что в январе 2024 года врач разрешила своей 12-летней дочери просверлить отверстие в черепе пациента. Обвинение выдвинуто не только ей, но и коллеге, которая также участвовала в операции, в связи с нанесением телесных повреждений.

Пострадавшим стал 33-летний фермер Грегор П., получивший травму головы после падения дерева. Для контроля внутричерепного давления ему должны были установить датчик, требующий небольшого отверстия в черепе. По версии следствия, 12-летняя девочка под наблюдением матери приложила медицинскую дрель к открытому участку черепа и просверлила отверстие диаметром около 15 миллиметров.

Несколько сотрудниц клиники подтвердили, что после операции мать похвасталась, что ее дочь "только что сделала свое первое отверстие в черепе". Медсестра и другой врач также признали участие ребенка в сложной процедуре.

Обвиняемые отрицают свою вину. Нейрохирург временно отстранен от работы и должен дать показания в суде осенью. Адвокат потерпевшего Петер Фрайбергер сообщил, что его клиент намерен требовать от врача компенсацию морального ущерба в размере 20 тысяч евро.

