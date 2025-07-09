Илон Маск / © Associated Press

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Чатбот с искусственным интеллектом Grok в соцсети Х, принадлежащий американскому миллиардеру Илону Маску, неожиданно стал определенно проукраинским.

Об этом свидетельствуют ответы, которые он дает на провокационные вопросы о войне, которую ведет Россия против Украины.

В частности, Grok справедливо отмечает в своих ответах, что Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, нарушив ее суверенитет.

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Чатбот также категорически называет РФ агрессором.

На попытку российских ватников начать дискуссию относительно «агрессии» украинской армии на Донбассе, Grok безапелляционно сообщил, что война в 2014 году началась «с захвата украинских городов российскими парамилитарными силами», вспомнив, что к созданию так называемых «ДНР\ЛНР» была причастна Российская Федерация.

Чатбот Grok был разработан компанией xAI по инициативе самого Маска в ответ на распространение чат-бота ChatGPT от компании OpenAI. Он рекламируется как чатбот «с чувством юмора» и с прямым доступом к соцсети X.

Напомним, ранее стало известно, что некий самозванец выдавал себя за государственного секретаря США Марко Рубио и связывался с высокопоставленными чиновниками, отправляя им голосовые и текстовые сообщения, имитированные с помощью искусственного интеллекта.

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