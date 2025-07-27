Нейтралитет больше не работает: еще одна страна хочет вступить в НАТО

НАТО / © Getty Images

Реклама

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер подчеркнула, что традиционный нейтралитет страны уже не обеспечивает должный уровень безопасности и предложила начать открытые дискуссии о возможном вступлении Австрии в НАТО.

Об этом сообщает Die Welt

По словам Майнль-Райзингер, Россия стала более агрессивной, а мировая безопасность — менее предсказуемой, что послужило основанием для дискуссии о вступлении Австрии в НАТО, инициированной директором Дипломатической академии Эмилем Бриксом.

Реклама

Глава МИД Австрии подчеркнула, что вопрос нейтралитета и безопасности страны больше нельзя оставлять без внимания.

«Сам по себе нейтралитет нас не защищает. Австрию на фоне все более неопределенной глобальной ситуации безопасности и все более агрессивной России защищают инвестиции в собственные оборонные возможности, а также в партнерские отношения», — рассказала она.

Хотя большинство австрийского парламента и общества не поддерживает идею вступления в НАТО, министр иностранных дел считает, что необходимо начать открытые дебаты, ведь позиция страны изменилась со времени присоединения к ЕС в 1995 году.

«В то же время мы делаем значительный вклад в европейскую безопасность. Мы разворачиваем солдат в многочисленных миротворческих миссиях ЕС и делаем все возможное для поддержки общей европейской политики безопасности и обороны финансово, военно и политически», — отметила Майнль-Райзингер.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский отметил, что нейтральный статус не обеспечивает безопасность страны, напомнив, что в 2014 году, когда Украина не была членом ни одного военного блока, Россия все равно начала агрессию против нее.