"Нейтральный" статус Китая в войне дискредитирован сообщениями о помощи РФ: анализ ISW

Попытки Китая представить себя "нейтральным посредником" в войне между Россией и Украиной подрывают сообщения западных СМИ о поставках оружия агрессору.

Запад продолжает отмечать усилия Китая по поддержке российской вооруженной агрессии в Украине. Такие действия Пекина подрывают его попытки представить себя "нейтральным посредником" в войне между Россией и Украиной.

Об этом говорится в отчете ISW о войне в Украине от 28 сентября.

Аналитики напомнили публикацию The Times, в которой раскрывается, что неуказанная китайская компания отправляет в РФ новые боевые дроны для тестирования. Со ссылкой на слова анонимного западного чиновника издание сообщает, что в прошлом году Россия подписала с китайским поставщиком соглашение и Запад "имеет явные доказательства того, что компании КНР поставляют России смертоносное оружие для использования в Украине".

Источник также подтвердил сообщение Reuters от 25 сентября о секретном проекте России, предусматривающем создание совместного российско-китайского центра исследований и производства БПЛА в особой экономической зоне Кашгар в китайской провинции Синьцзян.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 27 сентября, заявил, что большинство российского импорта станков и микроэлектроники поступает из КНР и Гонконга. А РФ использует оборудование и компоненты для производства ракет, снарядов и бронетехники.

Госсекретарь США отметил, что все разговоры Пекина о мире в Украине "не имеют смысла", потому что он позволяет китайским компаниям "помогать Москве воевать".

"КНР неоднократно пыталась представить себя как нейтральный посредник в войне в Украине и сообщения о постоянной помощи КНР военным усилиям России подрывают это утверждение", — подчеркнули аналитики ISW.

Напомним, еще в конце прошлого года украинские военные на одной из брошенных позиций оккупантов обнаружили минометные мины производства Китая. Но, по мнению эксперта, это могли быть как прямые поставки из Китая, так и через третьи страны.

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