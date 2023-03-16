Незаконно присвоил 1 миллиард долларов: в Нью-Йорке арестовали китайского бизнесмена

Он поддерживал связи с политиками, занимавшими должности в администрации Дональда Трампа.

В среду, 15 марта, китайский бизнесмен-магнат Го Венгуй был арестован в Нью-Йорке. Миллиардера, которого долго разыскивали власти КНР, обвиняют в незаконном обогащении на 1 миллиард долларов.

Об этом информирует Associated Press.

Как известно, он поддерживал связи с политиками, занимавшими должности в администрации 45-го президента США Дональда Трампа. Суд Мангеттена обвинил 54-летнего Го Венгуя и его финансиста Кин Мин Дже, в частности, в незаконных банковских операциях, мошенничестве с ценными бумагами и банковском мошенничестве.

В Нью-Йорке арестовали китайского миллиардера / Фото: Associated Press

Американские прокуроры заявили, что обвинение связано со сложной схемой, по которой Го врал сотням тысяч онлайн-фолловеров из Соединенных Штатов и других стран мира.

Когда-то Го Венгуй был одним из самых богатых граждан Китая. В 2014-ом году он рисковал сесть за решетку в КНР из-за обвинений в изнасиловании, похищении человека, взяточничестве и других преступлениях. Впрочем, в итоге он скрылся в США.

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