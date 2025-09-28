Незаконное проникновение в Фукусиму: украинские блоггеры арестованы в прямом эфире

Фукусима

Полиция Японии задержала трех граждан Украины после того, как они попали в пустой дом в городе Окума, доступ к которому ограничен из-за аварии на АЭС Фукусима-1.

Об этом сообщает NHK.

По информации правоохранителей, мужчины транслировали свое проникновение вживую на платформе для обмена видео, что помогло полиции быстро отследить их местонахождение.

Арестованы: 34-летний офисный работник Анатолий Дыбак, 29-летний водитель Владислав Савинов и 43-летний электрик Александр Крюков. Все они известны как ютуберы, занимающиеся съемками заброшенных объектов в стиле "сталкерства", подобно Чернобыльской зоне в Украине.

Полиция получила анонимное сообщение еще в ночь на 23 число о прямом эфире с проникновением в здание. На следующее утро правоохранители прибыли на место и задержали троих мужчин, которые в допросе сознались в предъявленных обвинениях.

Дом расположен в труднодоступной зоне со строгими ограничениями после ядерной аварии, поэтому нарушение считается серьезным. Полиция продолжает расследование и проверяет другие попытки незаконного доступа к запрещенной территории.

