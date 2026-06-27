Незаконное задержание украинцев в Венгрии: адвокат инкассаторов "Ощадбанка" требует ареста Орбана

Виктор Орбан / © Associated Press

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Адвокат украинских инкассаторов требует ареста экс-премьера Виктора Орбана по делу о незаконном задержании украинских граждан.

Об этом сообщает 24.hu.

Согласно требованиям, по делу о так называемом «золотом конвое» следователям необходимо проверить уголовную ответственность высокопоставленных должностных лиц. Адвокат инкриминирует фигурантам семь эпизодов незаконного лишения свободы, совершенного из низких побуждений, и пытки.

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Главный вопрос расследования, по мнению защиты, состоит в том, было ли задержание украинских инкассаторов законным или было политически мотивированным решением, направленным на реализацию государственных интересов. В случае подтверждения того, что решения о лишении свободы принимались на политическом уровне вне процессуального законодательства, такие действия подпадают под статью о незаконном заключении.

Генеральная прокуратура Венгрии официально не подтвердила и не опровергла достоверность документов, на которые ссылается защита. В ведомстве подчеркнули, что по делу продолжается расследование.

Дело «золотого конвоя»: что известно

Отметим, в начале мая Венгрия вернула захваченные средства Ощадбанка. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это важным шагом в отношениях с Будапештом. Отметим, инкассаторские авто вернули еще в марте.

Ранее журналисты-расследователи сообщили, что задержание инкассаторов Сбербанка произошло по приказу тогдашнего премьера Виктора Орбана. Свидетельства лиц, непосредственно или косвенно причастных к ситуации, совпадали в одном: юридические основания для операции существовали только «на бумаге».

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Напомним, Венгрия 5 марта задержали два автомобиля инкассаторской службы «Ощадбанка», которые производили перевозку ценностей между Raiffeisen Bank Austria и украинским финучреждением. Венгерская налоговая служба заявила, что украинцев задержали якобы по подозрению в отмывании средств.

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