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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Незаметно подплывет к Китаю и выпустит рой дронов: что известно о новой субмарине Ghost Shark

Австралия вместе с компанией Anduril впервые продемонстрировала варианты вооружения сверхбольшой автономной субмарины Ghost Shark, способной незаметно приближаться к побережью противника и запускать к 24 ударным или разведывательным дронам, а также устанавливать морские мины.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Иллюстративное фото прототипов большого подводного морского беспилотника Ghost Shark. Фото - Австралийское оборонное управление

Иллюстративное фото прототипов большого подводного морского беспилотника Ghost Shark. Фото — Австралийское оборонное управление

В Австралии впервые показали вооружение для своего сверхбольшого беспилотного подводного аппарата Ghost Shark, который может запустить целый рой ударных беспилотников, развернуть минное поле или поддерживать спецназовцев в тайных миссиях.

Об этом пишет военный портал Defence Express.

Министерство обороны Австралии совместно с австралийским подразделением компании Anduril впервые показали варианты вооружения для своего сверхбольшого беспилотного подводного аппарата Ghost Shark, который там относят к классу XL-AUV (Extra-Large Autonomous Underwater Vehicle).

Так, раскрыли, что Ghost Shark может брать на борт до 24 беспилотников серии Altius 600 в разных вариантах, до 12 разумных морских мин, а также грузовые контейнеры предназначены для поддержания тайных операций специальных сил.

Кроме этого, там опубликовали и видео с испытательными пусками Altius 600, которое как раз и раскрыло, сколько таких беспилотников может брать на борт Ghost Shark. Также на этом видео, кроме самого пуска, можно увидеть и весь процесс приготовления: от подъема на поверхность для пуска до погружения уже после.

Да, можно увидеть, что Ghost Shark во время пуска находится в полупогруженном состоянии, что затрудняет ее обнаружение. Транспортно-пусковые контейнеры Altius 600 находятся в двух отсеках полезной погрузки, по 12 беспилотников в каждом.

К тому же, кроме дронов, морских мин и грузов Ghost Shark в будущем получит возможность нести и торпеды (как легкие, так и тяжелые), а также другие меньшие автономные подводные аппараты. В частности, здесь речь идет очевидно об аппаратах серии Copperhead от Anduril.

Напомним, что Altius 600 в зависимости от варианта может иметь максимальную дальность полета от 160 км в ударной версии с боевой частью массой 4 кг до около 375 км в разведывательном варианте и варианте с системами радиоэлектронной борьбы.

То есть, Ghost Shark может незаметно подплыть к берегу потенциального врага Австралии — Китая, из полупогруженного положения выпустить рой из 24 беспилотников в разных вариантах и так же тихо вернуться обратно на базу в Австралии.

Или же, Ghost Shark может незаметно заменять вход в порт, или один из морских маршрутов. А с возможностью нести торпеды и поддерживать операции специальных сил, Ghost Shark превращается в полноценную беспилотную подлодку.

Стоит отметить, что разработка Ghost Shark продолжается в полутайном режиме, поэтому об этом аппарате известно немного. С конца 2025 года Ghost Shark должна производиться серийно, а Австралия уже заказала себе десятки таких на 1,12 миллиарда долларов США.

Момент пуска Altius 600 с борта Ghost Shark / © скриншот с видео

Момент пуска Altius 600 с борта Ghost Shark / © скриншот с видео

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