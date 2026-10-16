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"Ни единой минуты мира": Еврокомиссия разнесла так называемое перемирие от Трампа
Россия не соблюдала энергетическое перемирие «ни минуты», отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Евросоюз поддержал инициативу президента США Дональда Трампа по энергетическому перемирию между Украиной и РФ, однако Москва мгновенно сорвала все договоренности.
Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время прессбрифинга в Брюсселе.
По ее словам, Кремль полностью игнорирует любые попытки приостановить удары по инфраструктуре.
«Вместо этого Россия эскалировала, поэтому мы должны усилить давление на нее», — подчеркнула глава Еврокомиссии, подчеркнув, что агрессор не соблюдал условия прекращения огня «ни минуты».
В ответ на эскалацию Брюссель уже приступил к работе над 28-м пакетом санкций против РФ. Урсула фон дер Ляйен заверила, что Евросоюз не будет снимать никакие действующие ограничения, пока Россия окончательно не прекратит захватническую войну против Украины.
Несмотря на громкие заявления об усилении давления на Кремль, действия Брюсселя вызывают множество вопросов. В частности, в сентябре Евросоюз официально снял персональные санкции с подсанкционных российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, что вызвало волну критических замечаний относительно последовательности политики ЕС.
Ранее мы писали о том, что лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе попросят Владимира Зеленского сдержать публичную критику Дональда Трампа, чтобы не навредить дальнейшей поддержке Украины со стороны США.
Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в том, что он якобы не заинтересован в договоренностях по завершению войны. Мол, «он не тот человек, с которым нам следует иметь дело».