Ни газа, ни нефти, ни угля: Польша готова к радикальному бойкоту РФ

Ни газа, ни нефти, ни угля: Польша готова к радикальному бойкоту РФ

До конца 2022 года в этой стране намерены полностью отказаться от российских энергоносителей.

Польша стремится полностью прекратить импорт российской нефти, газа и угля и хочет, чтобы другие страны Евросоюза сделали то же самое.

Об этом заявил в среду, 30 марта, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, передает Politico.

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Этот шаг станет самым радикальным бойкотом российских энергоносителей, на который пока не могут решиться другие страны ЕС.

“В то время, когда мы последовательно осуществляли свой план по отвыканию от газа, от нефти, наши западные соседи поставили себя в зависимость от России. Когда другие в Европе смотрели на Россию как на торгового партнера, мы знали, что Россия использует газ и нефть, особенно газ как инструмент шантажа. Сегодня этот инструмент шантажа превратился в инструмент войны", — подчеркнул польский премьер.

Матеуш Моравецкий призвал правительства других стран ЕС последовать этому примеру.

По данным аналитического центра Forum Energii, Польша получает 46% газа, 64% нефти и 15% угля из России.

Напомним, правительство Польши поддержало законопроект, предусматривающий запрет импорта угля из страны-агрессора.

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