Ни капли нефти от Путина: США открывают Стратегический нефтяной резерв

Ни капли нефти от Путина: США открывают Стратегический нефтяной резерв

Ежедневно на рынок США будет поступать миллион баррелей нефти из неприкосновенных запасов.

Президент США Джо Байден принял решение открыть Стратегический нефтяной резерв и начать поставку дополнительной нефти на внутренний рынок, чтобы сдержать рост цен на топливо.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома в четверг, 31 марта.

Поскольку Соединенные Штаты объявили эмбарго на поставку российской нефти и газа из-за войны, которую развязал Кремль в Украине, в стране значительно подорожал бензин — в начале года он стоил около $3,30 за галлон (3,8 литра), а сейчас цена превысила $4,20.

"США — крупнейший нефтепроизводитель в мире и экспортер энергии, и все равно действия находящегося на другом конце света диктатора [президента РФ Владимира Путина] все еще отражаются на кошельках американских семей", — отметили в Белом доме,

Для спасения кошельков американцев Белый дом объявил план, состоящий из двух частей.

Во-первых, произойдет увеличение поставок нефти на американский рынок для стимулирования внутреннего производства топлива. Ежедневно в течение 6 месяцев из Стратегического нефтяного резерва на рынок будет поставляться 1 млн. баррелей нефти. В Белом доме это называют самым большим в мировой истории высвобождением нефтяных запасов.

Также планируется нарастить до конца года добычу нефти. Байден призвал Конгресс заставить нефтяные компании выплачивать компенсации за нефтяные скважины и находящиеся у них в аренде участки нефтедобычи, которые не используются и простаивают бесполезно.

Вторая часть плана – увеличить производство энергии из возобновляемых источников и снизить зависимость от нефти. Байден призывает Конгресс принять его масштабный план ускорения перехода на производимую в Америке экологически чистую энергию.

Напомним, руководители профильных комитетов Палаты представителей и Сената Конгресса США достигли согласия по законопроекту о запрете импорта энергоносителей из России.

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