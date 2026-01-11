"Ни нефти, ни денег больше не будет": Трамп сделал жесткое предупреждение Кубе

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил о полном прекращении поставок нефти и финансовой поддержки Кубе, связав это с событиями в Венесуэле и изменением баланса сил в Западном полушарии.

По словам Трампа, на протяжении многих лет Куба получала значительные объемы нефти и финансовые ресурсы из Венесуэлы в обмен на так называемые услуги безопасности, которые Гавана предоставляла венесуэльским властям.

"Куба долгие годы жила за счет нефти и денег из Венесуэлы. В то же время она обеспечивала безопасность двум венесуэльским диктаторам. Но этому пришел конец", - заявил Трамп.

Реклама

Он также отметил, что большинство кубинцев, вовлеченных в эту деятельность, погибли во время американской атаки на прошлой неделе, а Венесуэла больше не нуждается в внешней защите.

"Теперь Венесуэла имеет Соединенные Штаты Америки - мощную армию в мире - и мы ее защитим", - подчеркнул президент США.

Трамп подчеркнул, что отныне Куба не получит "ни нефти, ни денег - ноль", и призвал кубинские власти как можно быстрее пойти на соглашение с США.

"Я упорно советую им заключить соглашение, пока не поздно", - заявил он.

Реклама

Ранее в США заявляли, что коммунистический режим на Кубе может оказаться под угрозой после задержания американскими силами президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Утрата венесуэльской нефти и усиление давления со стороны Вашингтона, по оценкам аналитиков, значительно ослабляют позиции Гаваны.

Кроме того, сенатор-республиканец Рик Скотт заявил, что события в Венесуэле являются лишь началом более широких изменений в Латинской Америке.

Также напомним, 5 января Государственный департамент США провозгласил Западное полушарие исключительной зоной американского влияния. Дональд Трамп назвал эту стратегию Доктриной Донро, позиционируя ее как радикальное обновление Доктрины Монро.