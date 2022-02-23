"Ни одна финструктура РФ не будет в безопасности": США готовы вводить санкции против "Сбербанка" — Bloomberg

"Ни одна финструктура РФ не будет в безопасности": США готовы вводить санкции против "Сбербанка" — Bloomberg

США также ввели санкции против организаций, принадлежащих госкорпорации "ВЭБ".

Администрация президента США Джо Байдена готова по необходимости вводить санкции против других российских финансовых организаций на фоне признания "независимости" "ЛДНР".

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме.

"США в дальнейшем готовы вводить меры против таких организаций, как "Сбербанк", "ВТБ", — передает агентство. По словам источника, "ни одна финансовая структура России не будет в безопасности, если вторжение продолжится".

К слову, США также ввели санкции против организаций, принадлежащих госкорпорации "ВЭБ" и запретивших покупку на вторичном рынке государственных облигаций, выпущенных Минфином РФ, Банком России или Фондом национального благосостояния после 1 марта 2022 года. Оказались 25 его "дочек", среди них OFAC перечисляет "ВЭБ-лизинг", "Российский экспортный центр", Росексимбанк, компанию "Сибуглемет", дочерние банки ВЭБа в Украине и Белоруссии.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин своим указом признал самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР. Кроме того, Путин распорядился ввести войска на территорию ОРДЛО.

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