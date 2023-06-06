Ни одна из стран НАТО не воюет с РФ: Зеленский назвал гарантии безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал лучшей гарантией безопасности для Украины членство в НАТО.

Об этом Зеленский сказал 6 июня на брифинге.

"Потому что ни одна из стран Альянса сейчас не воюет с РФ или с другими государствами. И именно поэтому, я на это обращаю внимание, хотя мы с вами не понимаем, как работают гарантии безопасности НАТО, потому что не было таких вопросов и слава Богу ", – заявил президент.

Относительно гарантий пакета безопасности, который разрабатывался международной стороной, вместе со специалистами Украины и партнерами, Зеленский отметил понимание и с нашей стороны актуальной ситуации.

"У Украины есть финансовые гарантии, усиление нашего бюджета и помощь в социальных выплатах, и т.д., это санкционные гарантии, третье — это оружие. Как бы трудно нам ни было, но такого количества оружия у нас никогда не было. И мы понимаем, что у нас одна из самых мощных армий в мире, и из-за количества оружия, и из-за профессиональности людей, опыта людей. И поэтому это оборонительные гарнатии", — отметил Зеленский.

Он добавил, что в Украине появились Patriot, решения по F-16 и другим современным истребителям.

"У нас появилось решение по F-16 и другим современным истребителям, если нам понадобятся другие, посмотрим, какое количество будет F-16. Нам нужно это на бумаге, чтобы через полгода или через год кто-то из лидеров не начал посоветовать, что общество наше устает, экономика устает и мы не можем давать вам необходимые объемы. А если один начнет, другой подключится, третий... Десять стран и антипутинская коалиция будут разрушены", — добавил он.

Напомним, Владимир Зеленский также заявил, что осознает невозможность вступления в НАТО Украины во время войны. Однако после ее окончания нам необходим мощный союз, чтобы Россия больше не нападала на наше государство.

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