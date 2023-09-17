"Ни одна российская машина не въедет в Польшу": министр напомнил о запрете

С 17 сентября 2023 года в Польше будет действовать запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.

Об этом напомнил министр внутренних дел Мариуш Каминский.

"После публикации 8 сентября этого года директива Европейской Комиссии о запрете въезда автомобилей, зарегистрированных в России, в ЕС, я хотел бы сообщить, что этот запрет на польской границе будет действовать с завтрашнего дня и вступит в силу сегодня в полночь", — отметил Каминский.

"Ни одна российская машина не въедет в Польшу. Дамы и господа, это касается всех автомобилей — как коммерческих, так и частных, независимо от того, является ли человек, управляющий им, или владелец авто гражданином России или гражданином другой страны", — пояснил министр и подчеркнул, что автомобиль, зарегистрированный в России, не имеет права въезжать в Польшу.

Что известно о запрете

Страны Балтии запретили въезд на свою территорию автомобиля с российскими номерами, выполнив рекомендации Еврокомиссии.

8 сентября Европейская комиссия продлила санкции против России и добавила к ним новые ограничения. В документе говорится, что если россияне въезжают на автотранспорте с номером РФ, то это будет нелегальным импортом по нормативам ЕС. Поэтому страны будут иметь право конфисковать машины, смартфоны, другую технику и ценные вещи у тех, кто нарушит этот запрет.

Впоследствии Еврокомиссия смягчила ограничения: авто остаются под запретом, а вот по изъятию личных вещей, которые "вызывают несущественную обеспокоенность с точки зрения обхода санкций", таможенники должны действовать "пропорционально и разумно". В измененном тексте речь уже не шла о телефонах, ноутбуках и т.д.

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