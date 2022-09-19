Ни одного указания от "царя": Денисенко рассказал о растерянности в Кремле после поражения на Харьковщине

Российские власти находятся в растерянном состоянии во время войны против Украины.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал советник министра внутренних дел и исполнительный директор Института будущего Вадим Денисенко.

"В Кремле царит растерянность. В течение последних 10 дней вертикаль не получает никакого указания от "царя". Ситуация пока уникальна для новейшей российской истории. В течение всего того периода, как Украина начала наступление на Харьковщине, из высших кабинетов власти не поступает никаких четких указаний". Поэтому вертикаль растеряна", – отметил Денисенко.

К примеру, по словам Денисенко, группа муниципальных депутатов подала иск в суд на Владимира Путина за то, что тот своими дурацкими действиями приводит к проблемам РФ.

"Еще две недели назад я без колебаний мог бы сказать, что эти люди получают реальные приговоры и будут сидеть в тюрьме. Сейчас они получили "страшный приговор" — штраф в 42 тыс. рублей", — добавил он.

Денисенко также привел еще один пример растерянности российских властей.

"Второй момент – это демарш Пугачевой, который, по сути, замалчивало российское ТВ, но после этого должна была быть какая-то реакция Кремля. Кремль не прокомментировал. Поэтому можем говорить, что там царит растерянность", — отметил Денисенко.

Советник министра внутренних дел Украины отметил, что для нашего государства такая ситуация в Кремле на пользу.

"Система заточена на четкие вертикальные решения. Там нет ничего горизонтального и никто ничего по горизонтали делать не может. ФСБ, по сути, заблокирована в своих решениях. Они не понимают, каким образом им дальше двигаться. Генералитет тоже. Чем дольше этот процесс будет продолжаться, тем лучше для Украины. Думаю, если бы такая ситуация продержалась полтора-два месяца, то запустились бы процессы самораспада в системе. Сейчас запустилось время выскочек. Если мы говорим об истерии, то она идет из уст выскочек, не имеющих влияния", — отметил он.

Напомним, что Зеленский утвердил состав делегации на Генассамблею ООН.

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