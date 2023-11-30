Ни одной царапины: на 90-летнюю бабушку упал потолок, пока она спала (фото)

Бабушке из Мельбурна, Австралия, посчастливилось остаться живой после того, как потолок в ее спальне упал на нее, пока она спала в постели.

Об этом сообщает 9News.

Инцидент произошел в 5:30 утра в доме Сент-Олбанса на северо-западе города. 90-летняя женщина оказалась в ловушке.

"Мама услышала громкий грохот", — рассказала 9News внучка женщины Тереза. "Она сказала нам прийти: "Крыша свалилась, и бабушка застряла внутри". Бабушка кричала: "Помогите мне, помогите мне!".

На 90-летнюю женщину упал потолок / Фото: www.9news.com/

Тереза и ее мать не смогли открыть дверь спальни и вызвали службу экстренной помощи.

Служба экстренной помощи прибыла на место через несколько минут, вооружившись стремянкой и болторезами. Бабушку вытащили. К большому удивлению, она была без единой царапины. У женщины только болела шея от упавших кусков гипса.

Семья пошутила, что им нужно было купить лотерейный билет после этого инцидента. Семья до сих пор не знает, что привело к обрушению, но накануне заметила трещину в потолке. Несмотря на значительные повреждения внутри спальни, снаружи трудно сказать, что произошло.

На 90-летнюю женщину упал потолок / Фото: www.9news.com/

Однако пока страховые эксперты не проверят дом, семья боится оставаться дома.

Напомним, 75-летняя женщина заявила, что уже полвека ничего не ест. Она употребляет только воду и безалкогольные напитки.

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