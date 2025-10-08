"Ни одной кроны на оружие для Украины": в Чехии высказались о дальнейшей помощи

Андржей Бабиш / © Associated Press

Если движение ANO будет в составе правительства, Чехия не будет выделять средства из государственного бюджета на вооружение для Украины.

Об этом заявил лидер партии Андржей Бабиш во время пресс-конференции в Праге 8 октября 2025 года.

Политик уточнил, что помощь Украине осуществляется через Европейский Союз, а чешские оружейные компании могут самостоятельно экспортировать оружие, если желают.

Что касается чешской инициативы по поставке артиллерийских снарядов Украине, которая длится более трех лет, Бабиш отметил, что это была «хорошая идея», но реализовывать ее должны были непосредственно страны НАТО, причем прозрачно. По его словам, частная компания, участвовавшая в инициативе, заработала десятки миллиардов крон.

«Если мы будем в правительстве, скажем четко: чешские оружейные компании могут экспортировать оружие в Украину — у нас с этим проблем нет. Но из государственного бюджета мы не дадим ни одной кроны на оружие для Украины», — подчеркнул Бабиш.

Он добавил, что Чехия ежегодно платит 60 миллиардов крон в бюджет ЕС, который также оказывает поддержку Киеву.

«У нас нет денег даже для самой Чехии. Думаю, мы уже предоставили Украине достаточно помощи напрямую, а теперь поддержка должна поступать через ЕС», — сказал политик.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский ранее отмечал, что у НАТО нет соответствующего механизма для управления такими инициативами.

По данным МИД, в рамках чешской программы Украина в прошлом году получила 1,5 миллиона артиллерийских снарядов, а в этом году еще 1,1 миллиона, что в сумме составляет 3,5 миллиона единиц крупнокалиберных боеприпасов.

Напомним, президент Чехии Петр Павел ранее предостерег, что прекращение «снарядной инициативы» повредит репутации Чехии и увеличит потери в Украине.

Ранее уже говорилось о том, что партия ANO одержала победу на парламентских выборах в Чехии. Ее лидер — миллиардер и экс-премьер-министр страны Андржей Бабиш сразу высказал свою позицию по военной помощи Украине и ответил, поддерживает ли вступление нашей страны в Евросоюз.