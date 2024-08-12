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Ни разу не стыдно: россияне выдали очередной фейк, использовав кадры с ВСУ (видео)

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Ни разу не стыдно: россияне выдали очередной фейк, использовав кадры с ВСУ (видео)

Российская пропаганда / Фото: Associated Press

Если россияне врут – то всегда по полной.

В этот раз им очень нужно успокоить людей на фоне событий в Курской области. Да, пропагандисты выдали архивные кадры работы украинских бойцов, которые в окопах одного за другим уничтожают российских оккупантов, за свой успех.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Россияне выдали очередной фейк, использовав кадры из ВСУ

Россияне выдали очередной фейк, использовав кадры из ВСУ

"Самое смешное, что когда в июле 2023 года эти замечательные кадры впервые разместил военнослужащий ВСУ, боец 73-го морского центра специального назначения Arthur Werner "Дикий" (второе видео), российские пропагандисты обсасывали их и визжали, как же это по- людоедски "освободителей" вместо того, чтобы взять их в плен"

Ранее Алексей Смирнов, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области, на совещании у Путина заявил, что ситуация в Курской области сложная. Говорит, что под контролем противника находится 28 населённых пунктов области.

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