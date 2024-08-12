Ни разу не стыдно: россияне выдали очередной фейк, использовав кадры с ВСУ (видео)

Если россияне врут – то всегда по полной.

В этот раз им очень нужно успокоить людей на фоне событий в Курской области. Да, пропагандисты выдали архивные кадры работы украинских бойцов, которые в окопах одного за другим уничтожают российских оккупантов, за свой успех.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Россияне выдали очередной фейк, использовав кадры из ВСУ

"Самое смешное, что когда в июле 2023 года эти замечательные кадры впервые разместил военнослужащий ВСУ, боец 73-го морского центра специального назначения Arthur Werner "Дикий" (второе видео), российские пропагандисты обсасывали их и визжали, как же это по- людоедски "освободителей" вместо того, чтобы взять их в плен"

Ранее Алексей Смирнов, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области, на совещании у Путина заявил, что ситуация в Курской области сложная. Говорит, что под контролем противника находится 28 населённых пунктов области.

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