Ниагарский водопад ко Дню Независимости подсветят цветами украинского флага: где смотреть

В Канаде ко Дню Независимости Украины запланировано также поднятия флага нашего государства.

Ко Дню Независимости Украины, который отмечается 24 августа, Ниагарский водопад, расположенный в Северной Америке, подсветят сине-желтыми цветами. Акцию инициировало украинское посольство.

Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, пишет Европейская правда.

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Водопад станет желто-голубым в 22:00 во вторник, 24 августа по местному времени (25 августа в 5:00 по киевскому времени). Смотреть это событие можно будет онлайн по ссылке.

"Будет красиво и символично. Хотим, чтобы, глядя на этот прекрасный и мощный водопад, каждый мог подумать об энергии и непреодолимую жизненную силу украинской независимости. Мы рады разделить этот великий день с нашими канадскими друзьями!", — заверил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко .

Также ко Дню Независимости флаг Украины поднимет мэрия столицы Канады Оттавы, а также ряд других канадских городов, в частности Эдмонтон, Канора, Виннипег, Фредериктон, Кингстон.

Украинские празднования запланированы в десятках городов. В Эдмонтоне украинскими цветами осветят городов "Да Левел", а в Фредериктоне — здание мэрии.

В связи с подготовкой к параду на День Независимости в Киеве несколько раз пролетали истребители, военно-транспортные самолеты и вертолеты.

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