Ничего общего с шоколадом: ученые обнаружили новое применение какао-бобов, которое может повлиять на планету

Процесс изменения климата начинается с того, что скорлупа какао-бобов попадает в один конец фабрики и выходит в виде черного порошка под названием биоуголь, осуществляющего свою роль в замедлении изменения климата.

Об этом пишет The Cool Down.

Что такое биоуголь?

СогласноPhys.org, биоуголь – это черный порошок, упомянутый выше, и он образуется путем – в этом случае – нагревания шелухи какао в комнате, где нет кислорода, до температуры 600 градусов по Цельсию. Производители биоугля также могут использовать другие органические отходы в качестве сырья.

Процесс предотвращает попадание в атмосферу токсичных газов, нагревающих растения, и конечный продукт можно превратить в удобрение или ингредиент для бетона, который является более экологичным, чем традиционный бетон, сообщает Phys.org.

Как проходит процесс?

Биоуголь улавливает углекислый газ, содержащийся в шелухе какао-скорлупы с упомянутого выше европейского завода, и этот метод может быть реализован на любом другом предприятии.

Если бы скорлупу какао выбросили обычным способом, углерод в неиспользованном побочном продукте выбросился в атмосферу во время его разложения.

Вместо того чтобы использовать обычный метод утилизации, когда углерод из неиспользованной скорлупы какао выбрасывается в атмосферу, которая нагревает планету, он сохраняется в биоугле в течение очень длительного времени.

Дэвид Хоубен, ученый-эколог из Института UniLaSalle во Франции, сказал Phys.org, что биоуголь может содержать нагревающий планету газ веками.

Почему биоуголь важен?

Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата (IPCC) говорит, что биоуголь потенциально может улавливать миллиарды тонн вредных для окружающей среды газов, выделяемых нашими видами ежегодно.

Это важно, поскольку человеческая деятельность, например производство и транспортировка электроэнергии, ежегодно выбрасывает в атмосферу около 77 миллиардов тонн нагревающих планету газов. В настоящее время это потепление повлекло за собой увеличение волн жары, наводнений, засух и лесных пожаров за последние несколько десятилетий.

Некоторые эксперты считают, что внедрение возобновляемой энергии для уменьшения количества выбросов в атмосферу, вызывающих нагрев планеты, недостаточно и что, возможно, уже слишком поздно предотвратить наиболее губительные последствия потепления.

Вот почему поглощение углерода или процесс удаления газов, нагревающих планету, которые мы уже выбросили в атмосферу, считают столь важными многие эксперты по климату, и использование биоугля делает именно это.

Производство биоугля все еще трудно увеличить до уровня, когда оно могло бы замедлить перегревание планеты.

Чтобы гарантировать то, что система хранит больше углерода, чем производит, все нужно делать локально, с небольшим транспортом или без него. Иначе это бессмысленно», — сказал Phys.org Губен, эколог.

Однако, несмотря на то, что проблемы остаются, количество инициатив по биоуглю быстро растет. Как сообщает Phys.org, ожидается, что в этом году производство биоугля увеличится почти вдвое по сравнению с прошлым годом.

Читайте также: