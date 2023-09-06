"Ничего страшного": в Госдуме РФ сообщили о новой должности генерала Суровикина

Член комитета Госдумы РФ по обороне генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин сообщил, что исчезнувший из поля зрения медиа после бунта Пригожина российский генерал Сергей Суровикин больше не руководит Военно-космическими силами России, но с ним "ничего страшного" не происходит.

Об этом пишет издание "Подъем".

По словам депутата парламента государства-агрессора, "генералу Армагеддона", как называли Суровикина во время его руководства военными действиями оккупационной армии в Украине, нашли другую должность, а Военно-космическими силами РФ руководит начальник штаба.

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“У него другая должность, она хорошая, по СНГ или как она там правильно называется. Но подождем, увидим, это не главное. Человек на войне был, сейчас отдыхает, наверное, в отпуске еще какое-то время будет. Поживем - увидим. Ничего страшного там не происходит”, — сказал Заварзин.

В издании сообщили, что, по информации местных пропагандистов, генерал армии Сергей Суровикин был уволен с должности в конце августа, а его обязанности исполняет начальник главного штаба Воздушно-космических сил России генерал Виктор Афзалов. Сам Суровикин остается в должности главы Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны стран СНГ.

Известно, что Суровикин не появлялся на публике от 24 июня, когда обратился с призывом к ЧВК "Вагнер" прекратить мятеж. Западные СМИ писали о допросах и даже аресте генерала.

Напомним, 4 сентября Ксения Собчак опубликовала фото Сергея Суровикина с супругой и сообщила, что генерал "жив, здоров, дома, с семьей, в Москве". Министр обороны Сергей Шойгу и пресс-секретарь президента государства-агрессорки Дмитрий Песков ранее не стали отвечать на вопросы о Суровикине.

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