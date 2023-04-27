Ничего удивительного: российского туриста депортировали из Бали за полуобнаженное фото на священной горе

Ему запретили въезд в Индонезию минимум на шесть месяцев.

Российского туриста депортировали из Бали после того, как полуобнаженное фото, сделанное им на вершине священной горы, стало вирусным и вызвало бурные общественные дебаты относительно плохого поведения туристов на острове.

Об этом пишет CNN.

24-летний россиянин, идентифицированный балийскими иммиграционными властями как Юрий Чиликин, был депортирован во вторник, 4 апреля, в Москву через Дубай, говорится в заявлении официальных лиц, опубликованном в среду.

Российского туриста Юрия Чиликина депортировали из Бали / Фото: instagram.com/chila_brazila

На фотографиях, обнародованных иммиграционными властями, Чиликин был в рюкзаке и с чашкой кофе во время сопровождения офицеров международного аэропорта Нгурах-Рай в Денпасаре во время депортации.

"Пожалуйста, наслаждайтесь Бали, соблюдая правила. Если вы совершите нарушения, мы без колебаний предпримем решительные меры", — сказал спикер Баррон Ичсан.

Чиликину также запретили въезд в Индонезию по меньшей мере на шесть месяцев из-за инцидента, добавил он.

Чиликин — один из немногих российских туристов, попавших в заголовки газет из-за непристойного поведения на популярном индонезийском курортном острове.

Он опубликовал в Instagram свою фотографию, на которой он обнажен по пояс на горе Агунг, самой высокой вершине Бали и священном религиозном месте. Местные жители, преимущественно индуисты, верят, что гора олицетворяет бога Шиву, и каждому, кто хочет подняться на нее, нужно разрешение.

После отрицательной реакции Чиликин удалил оскорбительное фото со своей страницы, заменив его видео с извинениями.

"Нет оправдания моим действиям. Единственное, что привело к произошедшему, это моя личная неосведомленность", — сказал он. "Агунг — священный символ балийцев. Изучив культуру и религию Бали, я понял свою ошибку".

Он также подробно рассказал о "церемонии жертвоприношения богам", которая состоялась 2 апреля. "Я участвовал, насколько мог, я сдержал свое слово", — сказал он, поделившись, что потратил деньги на церемонию.

"Теперь я спокоен и чист перед собой. Я сделал все, чтобы исправить эту ситуацию — а другим показал хороший урок, как не надо вести себя", — сказал Чиликин, добавив, что "готов" к любому приговору со стороны власти.

"Теперь я жду депортацию и надеюсь, что смогу полететь в Таиланд на день рождения моей мамы", — добавил он.

Россияне: наиболее депортированная национальность

Самый популярный остров для отдыха в Индонезии стал магнитом для тысяч россиян и украинцев, стремящихся уйти от ужасов войны.

Россияне составляют вторую по численности туристическую группу на Бали после австралийцев. По данным индонезийского правительства, за первые три месяца 2023 года на остров прибыло более 43 000 граждан России.

Но общественное возмущение по ним растет, в последние недели участились жалобы на плохое поведение российских туристов, говорят чиновники.

Из 40 иностранных туристов, депортированных из Бали в период с января по апрель этого года, 14 человек были россиянами, что составляет наибольшую группу депортированных иностранцев, добавили чиновники.

В марте губернатор Бали Вайан Костер призвал правительство Индонезии упразднить визовые привилегии для российских туристов, а также украинцев. "Почему эти две страны? Потому что они воюют, потому они сюда собираются", — сказал Вайан.

Он также объявил, что иностранцам больше не разрешат арендовать мотоциклы, а также иностранные гости не смогут работать на острове без надлежащих виз.

Посол России в Индонезии Людмила Воробьева выразила недовольство его призывом к запрету, заявив, что большинство россиян уважают и соблюдают законы в Индонезии.

"Конечно, как и любая национальность, есть несколько людей, которые на самом деле не соблюдают закон, но я не думаю, что на этом следует сосредотачиваться", — сказала она местным журналистам. "Отмена визы по прилету для российских туристов — это лишь предложение, и я надеюсь, что это не станет проблемой", — добавила она.

Напомним, в США голый мужчина гулял по автомагистрали и кусал полицейского за ногу. Трем мужчинам пришлось держать его за руки и ноги.

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