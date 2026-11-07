Смертельная стрельба в центре Кракова: Зеленский отреагировал на трагедию

Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смертельную стрельбу в польском Кракове и выразил соболезнования семьям погибших.

Об этом глава государства написал в соцсети X.

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Зеленский отреагировал на стрельбу в Польше

«В Кракове произошло шокирующее преступление. От имени украинского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших», — написал Зеленский.

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Президент подчеркнул, что ничто не может оправдать это нападение, и выразил уверенность, что виновный понесет наказание.

«Желаем сил и скорейшего выздоровления раненым, а также всем, кого коснулась эта трагедия», — добавил глава государства.

Трагедия в Кракове: что известно о стрельбе на главной площади города

Напомним, ранее ТСН.ua писал, что в центре польского Кракова, на Главном Рынке, произошла стрельба. По предварительным сообщениям, мужчина открыл огонь по людям из автомобиля, который двигался мимо толпы. Выстрелы вызвали панику среди прохожих.

На место оперативно прибыли полиция, спасатели и медики. Территорию площади оцепили, а для эвакуации и помощи пострадавшим привлекли вертолет медицинской авиации.

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Первоначально сообщалось о двух погибших и десяти раненых. Впоследствии количество жертв возросло: по данным польских правоохранителей, погибли пять человек, еще более десяти получили ранения. Среди пострадавших были полицейские.

Подозреваемый был задержан. Во время операции правоохранители открыли огонь, мужчина получил ранения и был доставлен в больницу. Полиция продолжает расследование и устанавливает мотивы и обстоятельства преступления.

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