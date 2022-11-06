Ничто не остановит таяния ледников, океаны поднимутся на метр — заявление Всемирной метеорологической организации

Удержать потепление ниже предела в 1,5 градуса Цельсия, вероятно, будет уже невозможно, а катастрофические последствия изменения климата будут усиливаться.

Нагрев планеты и повышение уровня океана ускоряются, последние восемь лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений, и ничто уже не остановит таяния ледников.

Об этом говорится в отчете Всемирной метеорологической организации (ВМО), опубликованном в воскресенье, 6 ноября, по случаю открытия климатической конференции ООН (COP27) в Египте.

Глава ВМО ООН Петтери Таалас предупредил, что удержать потепление ниже предела в 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой, вероятно, будет уже невозможно, а катастрофические последствия изменения климата будут усиливаться и становиться заметнее.

Климатологи прогнозируют, что средняя температура в этом году будет на 1,15 градуса выше средней температуры 1850-1900 годов. Сейчас уровень океана повышается вдвое быстрее, чем в начале 90-х годов. Только с января 2020 океаны поднялись на один сантиметр.

Также читайте Что показывают часы Судного дня, символизирующие приближение мира к ядерному уничтожению

“Для многих ледников уже слишком поздно, их таяние будет продолжаться в течение сотен или даже тысяч лет с дальновидными последствиями для безопасности водных ресурсов. Скорость повышения уровня океана удвоилась за последние 30 лет. Пока, хотя мы все еще измеряем его в миллиметрах в год, оно добавляет от полуметра до одного метра за столетие, что представляет огромную опасность для миллионов людей, живущих у побережья или в низменных районах”, — сказал Таалас. .

В ВМО сообщают, что континентальные ледники исчезают рекордными темпами не только в Европе. К примеру, в Гренландии ледяной покров уменьшается уже 26-й год подряд, в Альпах в этом году толщина ледников стала тоньше на 3-4 метра.

Изменения климата все больше ощущают на себе люди по всей планете: катастрофические наводнения в Пакистане в этом году унесли жизни 1700 человек, четырехлетняя чрезвычайная засуха в Африке поставила под угрозу голода 18 миллионов человек, уровень реки Янцзы упал до рекордно низкого уровня, Европа пережила беспрецедентную жару.

"Этот отчет ВМО читается как медицинское заключение о тяжелобольном пациенте, но в этом случае пациентом является Земля", — цитирует AP климатолога Дженнифер Фрэнсис, которая не участвовала в его формулировке.

Напомним, из-за рекордно высоких температур воздуха этим летом ледник в итальянских Альпах обрушился, накрыв туристов лавиной из камней и льда.

Читайте также: