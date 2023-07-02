"Ничто не удержало от любимой вечеринки": стало известно, где находился Путин в день мятежа

Диктатор наблюдал за вечеринкой из яхты своего друга.

24 июня, в день, когда произошел вооруженный мятеж ЧВК "Вагнер", президент России Владимир Путин находился в Санкт-Петербурге на фестивале "Алые паруса".

Об этом сообщил журналист Михаил Зыгарь, пишет The New York Times.

"Несмотря на шок от мятежа, когда силы "Вагнера" беспрепятственно прошли в пределах 125 миль от Москвы, Путин вылетел в Санкт-Петербург. Ничто, даже вооруженный мятеж, не могло удержать его от любимой вечеринки", — пишет он.

Зыгарь отмечает, что диктатор наблюдал за шоу с яхты Юрия Ковальчука, своего ближайшего друга и одного из самых влиятельных олигархов страны.

"По мнению моих источников, близких к окружению Путина — чиновников, администраторов, журналистов, бизнесменов и других, — это пока самое яркое свидетельство того, что президент оторван от реальности. Он по-прежнему считает, что у него все под контролем и что мятеж Пригожина никак не изменил политической ситуации. Но он ошибается", — пишет журналист.

По словам собеседников Зыгаря, атмосфера вокруг главы Кремля меняется, и даже приближенные к президенту хотят перемен. Осведомленные источники утверждают, что путинская система правления просто не может длиться долго.

Напомним:

24 июня, около 14:16 по московскому времени, из аэропорта "Внуково" в сторону Санкт-Петербурга вылетел Ил96-300ПУ главы Кремля. Самолет исчез с радаров возле Твери, где расположена одна из резиденций президента РФ. На нем установлено оборудование управления армией.

Через полчаса второй президентский борт Ту-214ПУ вылетел из столицы РФ также в Питер. На нем также есть оборудование в случае войны. Он исчез с радаров над Гатчиной.

СМИ также сообщали, что из московского аэропорта "Внуково" в северо-западном направлении вылетели самолеты первого замглавы Военно-промышленной комиссии Дмитрия Медведева, премьер-министра Михаила Мишустина.

Издание "Медуза" пишет, что в день мятежа, 24 июня, Евгений Пригожин попытался установить связь с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, но его усилия были тщетными. После этого Путин не участвовал в последующих переговорах.

По информации источника, близкого к Кремлю, власти взаимодействовали с Пригожиным в течение вечера 23 июня, после его заявления о начале "марша справедливости".

"С ним пыталось общаться военное руководство, сотрудники администрации президента, руководство Росгвардии и близкие к нему чиновники. Но сами его действия были такими, что не очень понятно, о чем вообще договариваться", — сказал источник.

Как известно, мятеж Пригожина провалился. Он развернул своих наемников обратно уже в 200 км от Москвы.

В Сети появилось видео, где Пригожин оценил мятеж. Он сказал, что "всех взбодрили".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело в отношении Пригожина будет закрыто, а он "поедет в Беларусь".

Читайте также: