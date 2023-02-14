Нидерландские истребители перехватили три российских военных самолета над Польшей — Reuters

Самолеты РФ заметили, когда они приближались к польской зоне ответственности НАТО.

В ночь на 14 февраля нидерландские истребители F-35 перехватили группу из трех российских военных самолетов в воздушном пространстве Польши и сопровождали их.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Минобороны Нидерландов.

Самолеты заметили, когда они приближались к польской зоне ответственности НАТО со стороны Калининграда, сообщили в ведомстве. После идентификации оказалось, что это три российских самолета: Ил-20М Кут-А и два фланговых Су-27. Нидерландцы сопровождали строй на расстоянии и передали сопровождение партнерам из НАТО.

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Напомним, в Канаде по приказу главы правительства Джастина Трюдо сбили неизвестный объект, нарушивший воздушное пространство страны.

Также ранее мы сообщали о сбитии китайского "воздушного шара" у побережья штата Каролина. Он пролетел над стратегическими военными объектами и оказалась над Атлантическим океаном, где был уничтожен по приказу президента США Джо Байдена.

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