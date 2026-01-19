Нидерландские военные покидают Гренландию: что известно

Военнослужащие Нидерландов / © Укрінформ

Два офицера Королевского флота Нидерландов, принимавших участие в разведывательной миссии в Гренландии в рамках совместных военных учений в Арктике, завершили свою работу в соответствии с планом и покидают остров.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Нидерландов, передает «Европейская правда».

Разведывательная миссия проводилась под руководством Дании. Несколько союзников НАТО, включая Нидерланды, отправились в Гренландию, чтобы оценить возможности проведения совместных учений (Arctic Endurance).

Нидерландские офицеры поделились своим оперативным и логистическим опытом. Подготовительные работы будут продолжены в Дании и Нидерландах.

Следующим шагом может стать более масштабная операция в рамках НАТО. Этот вопрос будет обсуждаться в ближайшее время в рамках Альянса, добавили в Минобороны Нидерландов.

Ранее стало известно, что группа солдат немецких вооруженных сил 18 января покинула Гренландию.