Нидерланды и другие страны НАТО будут поставлять оружие Украине, несмотря на угрозы Путина

Нидерланды и другие страны НАТО будут поставлять оружие Украине, несмотря на угрозы Путина

Нидерланды заявили, что у Украины есть полное право защищать свои территории.

Нидерланды и другие страны НАТО будут продолжать поставлять оружие Украине, даже несмотря на то, что эти поставки могут стать целью российских обстрелов.

Об этом заявила министер обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, пишет The Guardian.

"Нидерланды и другие страны будут продолжать поставлять оружие Украине", — заявила Оллонгрен во время встречи с министрами обороны НАТО в Брюсселе.

Министр обороны Нидерландов подчеркнула, что Украина имеет право защищать свои территории, поэтому некоторые страны НАТО будут продолжать это поддерживать.

Напомним, президент страны-агрессорки Владимир Путин, развязавший войну в Украине, начал угрожать атаками и странам Запада из-за неудачных попыток Москвы захватить Украину.

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