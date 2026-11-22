Флаг Британии / © Shutterstock

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Главы правительств Нидерландов и Великобритании обсудили продолжение помощи Украине и усиление европейской безопасности. Переговоры состоялись в Амстердаме после саммита ЕС - Великобритания.

Об этом сообщил нидерландский премьер Роб Йеттен в соцсети X.

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Британского коллегу Энди Бернема вместе с супругой принимали на ужине в Рейксмузее – одном из самых известных музеев Амстердама.

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По словам Еттена, стороны подвели итоги состоявшегося накануне саммита Евросоюза и Великобритании. Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в экономической и оборонной сферах и помощи Украине.

Нидерландский премьер подчеркнул, что обе страны имеют длительную историю партнерства и совместно работают над укреплением безопасности Европы.

«Годами наши страны работают вместе ради более сильной и безопасной Европы», — отметил Йеттен.

Он также выразил готовность продолжать углубление сотрудничества с британским правительством.

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Конкретных решений о новых пакетах военной помощи Украине или дополнительном финансировании по итогам встречи не объявили.

Совместное производство оружия - новый формат помощи Украине

Партнеры все чаще переходят от передачи готового вооружения к сотрудничеству с украинским оборонно-промышленным комплексом . Такой подход позволяет использовать украинский боевой опыт и привлекать зарубежные производственные мощности. В частности, Украина уже получила согласие Британии на передачу технологий для производства ракет Storm Shadow.

В то же время , украинские дальнобойные беспилотники становятся важной составляющей оборонных способностей страны. Их применение требует не только разработок, но и подготовленных экипажей и стабильного производства.

Еще одно направление сотрудничества с Лондоном – защита украинского неба от российских беспилотников. Великобритания уже обязалась ускорить поставки легких многоцелевых ракет LMM , которые применяют для перехвата реактивных «Шахедов». Это вооружение должно усилить украинскую противовоздушную оборону.

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