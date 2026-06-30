Нидерланды кардинально меняют армию по урокам войны в Украине

Флаг Нидерландов / © Getty Images

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Министерство обороны Нидерландов кардинально пересматривает подходы к развитию своих вооруженных сил, делая главный акцент на беспилотных технологиях, искусственном интеллекте и киберзащите.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на nu.nl.

«Министерство обороны инвестирует в дроны, поскольку Россия готовится к длительному противостоянию», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что полномасштабная война в Украине коренным образом изменила современные представления о ведении боевых действий. Именно поэтому, как отмечают в ведомстве, армия будущего должна быть «существенно иначе организована, чем раньше».

После анализа боевых действий в Украине одним из главных выводов Минобороны Нидерландов стало доминирование беспилотников на поле боя. В этой связи новой основой развития войска станет принцип: «беспилотное там, где это возможно, пилотировано там, где это необходимо».

Ожидается, что уже в ближайшие пять лет более половины боевых задач нидерландские военные будут выполнять с использованием беспилотных систем.

По оценкам нидерландских спецслужб Россия готовится к длительному противостоянию с Европой. В худшем сценарии после завершения войны против Украины Москва может прибегнуть к «ограниченной операции» против одного из государств-членов НАТО.

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На этом фоне правительство Нидерландов намерено увеличить оборонные расходы на 20 млрд евро к 2035 году. Это необходимо для выполнения нового стандарта НАТО, предусматривающего расходы на оборону на уровне 3,5% ВВП.

В то же время, конкретные объемы финансирования программ по производству и разработке беспилотников пока не разглашаются. Их планируют определить во время бюджетных переговоров, а соответствующие решения будут представлены осенью вместе с проектом государственного бюджета.

В министерстве также отмечают, что дополнительные оборонные инвестиции необходимы не только из-за угрозы со стороны России. На политику безопасности страны также влияют все более активная роль Китая и изменения в глобальной ситуации безопасности. Кроме того, Нидерланды стремятся снизить зависимость от США в сфере обороны и усилить собственные возможности.

Особое внимание планируется уделить инновациям. В частности, поставлена цель направлять 10% оборонного бюджета на развитие новейших технологий, среди которых искусственный интеллект, автономные системы и киберзащита.

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В ежегодной стратегии оборонной политики Министерство обороны Нидерландов заявило, что Европа находится в серой зоне между войной и миром. В этой связи страна планирует существенно нарастить инвестиции в оборону, прежде всего в развитие беспилотных систем.

В ведомстве подчеркивают, что именно украинский опыт применения дронов и современных технологий на поле боя стал одним из ключевых факторов, определяющих трансформацию оборонной политики Нидерландов.

Ранее сообщалось, что союзники НАТО намерены продемонстрировать единство перед угрозами и существенно усилить поддержку Украины.

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о новом масштабном пакете оборонной поддержки от Нидерландов на общую сумму 500 миллионов евро.

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