Нидерланды могут выкупить Patriot для Украины – премьер-министр Нидерландов Рютте

О сколько систем ПВО Patriot идет речь – Рютте не раскрыл.

Премьер-министр Нидерландов и кандидат на пост генерального секретаря НАТО Марк Рютте сообщил, что его страна может выкупить системы Patriot для Украины у тех государств, которые не хотят напрямую помогать Киеву.

Такое заявление западный политик озвучил по прибытии на саммит лидеров ЕС, пишет The Guardian.

Он подчеркнул, что необходимость доставить Украине ракеты "земля-воздух" для систем Patriot является острой.

"Мы знаем, что многие страны имеют много систем Patriot, но не желают предоставлять их напрямую. Мы можем у них купить, можем доставить в Украину, у нас есть деньги. Это очень важно", — сказал Рютте.

Издание отмечает, что в своем бюджете два дня назад Нидерланды пообещали предоставить Украине 4 миллиарда евро военной помощи в течение следующих двух лет и уже пообещали несколько патриотов, хотя Рютте не подтвердил, сколько именно.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на призывы Украины предоставить ей больше систем ПВО.

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