Нидерланды объявили о новом пакете военной помощи Украине на 120 млн евро

Украина получит военную помощь от Нидерландов на 120 млн. евро. В списке есть танки Т-72.

В пятницу, 4 ноября, Нидерланды объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере 120 миллионов евро.

Об этом сообщили на официальном сайте Министерства обороны Нидерландов.

Из этой суммы 45 миллионов евро было выделено для танков Т-72.

"Ожидается, что Украина получит часть танков уже в следующем месяце. Эти поставки подчеркивают постоянную поддержку Нидерландами и их союзниками самообороны Украины", — заявила министерка обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Министр добавила, что новый пакет военной помощи является важным сигналом для России. По его словам, союзники продолжают объединять усилия по поддержке украинских вооруженных сил в борьбе с агрессивной войной России.

Военная помощь для Украины

4 ноября США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в 400 млн долларов.

В него войдут: ПВО Hawk, отремонтированные чешские танки Т-72, 250 БТР M1117, 40 бронекатеров, 1100 беспилотников Phoenix Ghost.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Нидерланды, США и Чехию за совместное приобретение и передачу для нужд ВСУ почти сотни танков Т-72.